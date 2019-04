Barbara Carabelli candidata con Vivere Carnago e Rovate

«In questi anni da consigliere ho sentito sempre più forte la necessità di portare avanti un modo nuovo di amministrare, ispirato prima di tutto al dialogo con le persone, cercando di trasmettere quella voglia di stare insieme e di collaborare che si è persa, e che invece dovrebbe contraddistinguere ogni comunità di paese».

Si presenta così Barbara Carabelli, candidata sindaco a Carnago e Rovate per le prossime elezioni amministrative, nelle file della lista civica “Vivere Carnago e Rovate”. È la terza candidatura, dopo Elena Castiglioni con Visione Comune e Dante Castiglioni per la Lega.

La sua esperienza come membro del Consiglio comunale ha fornito l’entusiasmo necessario per “portare un cambiamento, sentito da molti, al fine di rendere più vivo e partecipe il nostro paese”, proponendo un modello di democrazia trasparente, indirizzato verso una gestione del bene pubblico che esalti e favorisca il ruolo attivo e partecipativo del cittadino, attraverso sistemi di partecipazione diretta.

Al centro delle attenzioni e delle iniziative promosse dalla lista “Vivere Carnago e Rovate” ci saranno i cittadini: «Le poche risorse economiche a disposizione devono infatti essere orientate in primis all’assistenza e all’aiuto alle categorie deboli della nostra società» afferma la candidata Carabelli, aggiungendo «lo spirito di servizio verso il paese scandirà la nostra azione amministrativa, e il senso pratico ci guiderà, con la volontà e l’impegno, a misurarci sui problemi reali e quotidiani che il nostro paese deve affrontare e risolvere».

Cura e attenzione per la gestione della cosa pubblica, fiducia, responsabilità e trasparenza saranno i principi ispiratori della campagna elettorale di Barbara Carabelli e della lista civica “Vivere Carnago e Rovate”: lontana da logiche personali o di partito, mossa dalla «comune passione per Carnago e Rovate», lavorando «alle proposte prima di discutere di ruoli o incarichi da ricoprire», unitamente determinati per il bene del proprio comune e orientati verso «l’impegno per ciò che conta, la nostra gente».