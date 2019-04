Bottigliate in faccia per una bachata

La bachata è musica che ricorda i ritmi di casa, delle calde notti caraibiche. Varese non è Santo Domingo, ma rhum e affini ci stanno anche qui, e allora capita che nel corso di una serata a base di alcol e nostalgia, su di giri per gli effetti del distillato di canna da zucchero e la compagnia giusta ci si possa sentire in grado di far cambiare musica.

Ma se alla richiesta di una bachata non si avverte nessuna volontà di assecondare il pubblico allora gli animi si scaldano e finisce in rissa.



È quanto successo la sera di due due anni fa in un locale di Varese quando le volanti della questura furono chiamate per una rissa scoppiata nella notte. Una delle persone rimase ferita al capo per delle bottigliate, e gli operanti della polizia – oggi sentiti durante il dibattimento – trovarono nell’auto di uno dei tre imputati anche delle lame.

Intervento provvidenziale. La serata finì fra pronto soccorso e questura e oggi i difensori – gli avvivati Matteo pelli e Furio Artoni – di vittime e imputati hanno potuto interrogare i testi.

Tutto rimandato al 16 luglio per sentire altri partecipanti alla festa tra cui il dj e una delle bariste.