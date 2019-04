A caccia di uova di pasqua nel parco

Un pomeriggio di “caccia alle uova di Pasqua”. L’appuntamento si terrà sabato 6 aprile nel parco di Villa Toeplitz a partire dalle ore 15.

Sarà un pomeriggio di divertimenti per grandi e piccini. Saranno presenti i “Cuorieroi”. La caccia al tesoro è organizzata dal Rotaract club Varese Verbano con il sostegno del Comune di Varese. Per la partecipazione si chiede una donazione di 5 euro che verrà poi devoluto in beneficenza