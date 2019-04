Cade dalla moto, 46enne in pronto soccorso

Una caduta dalla moto costata il ricovero in ospedale in ambulanza per un uomo di 46 anni nel primo pomeriggio di sabato 6 aprile a Grantola.

L’uomo stava percorrendo la via Prà delle Vigne quando è caduto dalla sua moto intorno alle 13.45. Sul posto è accorsa un’ambulanza che ha ricoverato il 46enne in codice giallo all’ospedale di Circolo a Varese. Sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Luino.