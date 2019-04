Conclusi i lavori di riqualificazione di Vicolo del Caldo

Oggi, martedì 30 aprile, è stato riaperto Vicolo del Caldo dopo i lavori di riqualificazione voluti dall’amministrazione comunale. Con l’apertura è stata anche ripristinata la viabilità precedente ai lavori. Per l’intervento specifico l’investimento è stato di circa 90.000 euro.

«Prosegue l’opera di riqualificazione della città – ha commentato il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli – con interventi che mirano a migliorare la vita dei nostri concittadini. Sono soddisfatto non solo per il risultato ottenuto ma anche per i tempi rispettati».

«La grande novità – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Lonardoni – sta nell’aver deciso di completare quel tratto di centro storico lasciato fino ad oggi in asfalto. Così facendo anche Vicolo del Caldo da oggi avrà un aspetto migliore, grazie al materiale nobile utilizzato. Un materiale sicuramente migliore e pregiato, a testimonianza di quanto crediamo nel rifacimento e miglioramento della nostra città».