Costruire una Luna d’Artista, con tanto di navicella spaziale

Nell’anno in cui si celebrano i 50 anni dal primo uomo sulla Luna, anche la Biblioteca di Daverio rende omaggio alla ricorrenza con il laboratorio “Missione Luna” in programma per sabato 13 aprile alle ore 15 negli spazi della Palazzina della Cultura di via Verdi, a Daverio.

I bambini, guidati da Anny Ferrario dall’Atelier Capricorno, costruiranno insieme una “Luna d’artista” e riprodurranno un modellino della navicella spaziale Apollo 11 per ricordare la missione spaziale che compì l’impresa nel 1969.

Attività adatta ai bambini dai 6 anni.

Il laboratorio è gratuito, ma i posti sono limitati (massimo 15 partecipanti) ed è quindi richiesta la prenotazione entro il 10 aprile contattando la biblioteca al numero 0332 949004 oppure scrivendo a biblioteca.daverio@gmail.com.

I laboratori sono realizzati grazie al contributo di GOGLIO S.P.A.