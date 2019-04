Donne e lavoro, serata in Villa Truffini con il PD

Mercoledì 17 aprile dalle ore 21:00 in Villa Truffini di Tradate la coalizione di centro sinistra guidata da Mauro Prestinoni terrà un secondo incontro con i cittadini tradatesi sul tema “Donne, Diritti e Mondo del lavoro”. Presenti durante la serata il Senatore Alessandro Alfieri, l’ex Senatrice PD Erica D’Adda, Andrea Civati Assessore all’urbanistica presso il comune di Varese e Rossella Iorio esponente del PD di Samarate.

«Durante l’incontro parleremo del DDL Pillon, dei diritti conquistati con tanta fatica dalla donne nel corso degli anni e delle difficoltà pratiche che ogni donna incontra nel quotidiano e nel mondo lavorativo – spiegano gli organizzatori -. Occorre una seria riflessione su una tematica importante e delicata ancora oggi fonte di dibattito: la parità di genere. Un tema strettamente collegato con il mondo del lavoro. Se il lavoro femminile extradomestico è divenuto un presupposto del contesto socio-economico del mondo contemporaneo, ancora oggi la battaglia verso la parità di opportunità nel mercato del lavoro non è ancora finita e la strada da percorrere sembra essere molto lunga. Dover scegliere tra la famiglia e la carriera è uno stereotipo che va necessariamente eliminato. Le donne hanno tutte le carte in regola per poter ottenere il rispetto, la parità economica e sociale e l’attuazione dei diritti riconosciuti».