Due pedoni investiti in un quarto d’ora

Un ragazzino di 13 anni sul Sempione, una quasi coetanea in via Morosini a Varese.

Due persone travolte dalle auto mentre erano sulla strada, tutto nel giro di pochi minuti in due punti distinti della provincia.

Il primo fatto è successo a Busto Arsizio lungo il Sempione alle 7.55 di oggi, lunedì quando due mezzi del 118 hanno soccorso un ragazzino di 13 anni travolto da un’auto: per lui intervento in codice giallo di ambulanza della Croce Rossa Italiana di Busto Arsizio e automedica.

Passati 15 minuti altro intervento, sempre per un pedone investito ma a Varese nella centralissima via Morosini. Qui a venir colpita da un mezzo una ragazzina di 14 anni, soccorsa anche in questo caso da ambulanza e automedica. Entrambe i feriti non sembrano essere gravi e in entrambi i casi opera la polizia locale.