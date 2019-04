Fisco, previdenza e pensioni: prosegue il “Tour per la tutela del frontaliere”

Proseguono gli incontri del “Tour per la tutela del frontaliere“, organizzato da Frontaliere Sicuro, servizio creato per la tutela e la libera informazione dei lavoratori frontalieri e da Ticino Confronti, assicuratore plurimandatario leader in Ticino.

Fisco, letture delle buste paga, previdenza e proiezione pensionistica sono solo alcuni dei temi trattati da esperti nel campo, fiscalisti ed esperti nelle tematiche intrafrontaliere. Le serate, gratuite, sono ospitate nei Comuni di confine, ma non solo.

Il tour, che ha già toccato diversi paesi del Varesotto e del Comasco, prosegue ad inizio aprile con le serate (inizio alle ore 19.30) a Lavena Ponte Tresa giovedì 4 aprile nella sala consiliare del Municipio, via Libertà 28) e Bisuschio (lunedì 8 aprile nella sala consiliare del Municipio, via Ugo Foscolo 13). Appuntamento poi a Malnate giovedì 18 aprile, Induno Olona lunedì 29 aprile, Porto Ceresio giovedì 2 maggio, Cantello lunedì 6 maggio e Clivio giovedì 9 maggio. Anche parecchi comuni del Comasco hanno aderito all’iniziativa: prossieme tappe a Erba, Cernobbio, Sagnino, Menaggio, Tavernola, Samolaco.

Ad ogni serata ci sarà un rappresentante della Uil Frontalieri per spiegare l’imposta alla fonte e la disoccupazione.

Quanto prendero’ di pensione? Mi conviene stipulare il terzo pilastro? Come si legge la mia busta paga? Cosa devo dichiarare in Italia?

Queste sono solo alcune delle domande alle quali si cercherà di dare risposte esaustiva durante le serate del tour.

«Nel 2018 – spiega uno dei relatori, Luigi Bernaschina direttore e responsabile delle formazione in Ticino Confronti, leader del settore previdenziale Ticinese – abbiamo avuto un enorme riscontro di partecipazione e di interesse. Nel corso di sole 12 serate, infatti, sono state più di 150 le presenze in sala e oltre 100 le richieste di iscrizione per i nuovi comuni di frontiera».

«Tra le domande più comuni – spiega Mattia Cavallini, ideatore del servizio Frontaliere Sicuro e relatore degli incontri – ci sono quelle che riguardano il futuro economico del lavoratore. Non solo pensione e rendita, ma soprattutto la possibilità di istituire dei piani sovraobbligatori che garantiscano il mantenimento del tenore di vita raggiunto negli anni».

Durante la serata, infatti, si offrirà la possibilità di entrare nel dettaglio della possibilità di stipulare assicurazioni integrative di terzo pilastro, possibilità da molti frontalieri ancora sconosciuta o non del tutto percepita.

Per iscrizioni e informazioni, si può accedere alla pagina facebook di Frontaliere Sicuro oppure contattare il relatore Mattia Cavallini al numero 3496793912.