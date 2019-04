Fotografato per la prima volta un buco nero: un successo anche italiano

Una foto incredibile, una vera “mission impossible”: per la prima volta il mondo ha potuto vedere l’immagine reale di un buco nero, un oggetto che, per definizione, non si potrebbe fotografare dal momento che assorbe tutto, luce compresa.

La foto è stata mostrata oggi dai circa 200 scienziati del progetto Event Horizon Telescope, una rete mondiale di telescopi a cui partecipa anche l’Italia, con Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

L’immagine è stata definita una pietra miliare per l’astronomia: dopo che nel 2016 le onde gravitazionali hanno dimostrato l’esistenza di questi oggetti cosmici, è la prima volta in assoluto che si riesce a fotografarne uno.

Quello immortalato nella suggestiva immagine diffusa oggi dagli scienziati è M87, un buco nero che si trova a 54 milioni di anni luce dalla Terra.