Frontale in via per Samarate, due feriti

Scontro frontale tra due auto in via per Samarate. L’incidente, che si è verificato attorno alle 13,30 sulla strada che collega Busto Arsizio a Samarate, ha provocato il ferimento di due persone. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro un automezzo in sosta.

Uno dei due ha riportato ferite gravi ed è rimasto incastrato all’interno della vettura e per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche due ambulanze e la Polizia Locale di Busto Arsizio.