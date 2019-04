Furti in discoteca: quattro arresti

La Polizia Cantonale è intervenuta nella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile, verso le ore 2,30 in una discoteca di Lugano.

Le forze dell’ordine sono intervenute dopo che nel locale si sono verificati alcuni furti.

Infatti, gli addetti alla sicurezza della discoteca sono riusciti a fermare un 20enne cittadino italiano, residente in Italia, autore del furto.

Dai primi accertamenti da parte degli agenti intervenuti, è stato possibile stabilire che lo stesso non avesse agito da solo. Per questo motivo è stato da subito attivato, con la collaborazione della Polizia Città di Lugano, un dispositivo di ricerca che ha permesso il fermo di 3 cittadini ecuadoregni residenti in Italia, un 24enne e due 19enni.

Dagli interrogatori della Polizia è emerso come i quattro, agendo in banda e accerchiando le vittime sulla pista da ballo, le avrebbero derubate strappando loro dal collo delle collane d’oro.

Durante la serata di ieri si sono registrati almeno tre furti con questo modus operandi, sebbene al momento sia giunta in Polizia un’unica denuncia.