Giovane amazzone cade da cavallo, interviene l’elisoccorso

Incidente durante la gara internazionale in un centro equestre di Gorla Minore. Una giovane amazzone di 19 anni è caduta da cavallo riportando, fortunatamente, lesioni non gravi anche se in un primo momento si era temuto il peggio, al punto da richiedere l’interevento dell’Elisoccorso.

L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì, all’interno del centro equestre EquiEffe, uno dei più grandi e importanti della provincia di Varese.

In quel momento, infatti, si stavano svolgendo le prime gare di una quattro giorni di competizioni nell’ambito della Gorla Minore Youth Fei Nations Cup TM Series 2019.