Contro il guardrail sulla strada di Montegrino, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale sulla strada tra Luino e Montegrino Valtravaglia.

Un uomo di 74 anni è finito fuori strada, impattando contro il guardrail a protezione della sede stradale.

È successo intorno alle 8.30 di oggi, martedì 30 aprile, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il sistema Areu-118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Le condizioni della persona coinvolta sono gravi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e collaborato a soccorrere la persona (non era incastrata, in ogni caso).

Sul posto anche la Polizia Locale di Luino.