Hashish in macchina, operaio 54enne ai domiciliari

Arrestato in flagranza di reato un 54enne operaio di Leggiuno poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, venerdì 5 aprile, i Carabinieri della Stazione di Besozzo, in seguito ad un appostamento, hanno controllato un uomo nei pressi di un parcheggio di un parco pubblico in via Roncari, alla guida della propria autovettura Peugeot 206.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare da parte dei Carabinieri veniva rinvenuto all’interno del bagagliaio della sua autovettura 350 grammi di hashish, sequestrato. L’arrestato, espletate Le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.