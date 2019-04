Inceneritore, l’assemblea dei soci studia come uscire dal problema “in house”

La situazione di Accam, la società che gestisce l’impianto di incenerimento di Borsano formata da 27 comuni, continua ad essere complicata. Ora il problema non è solo la sostenibilità economica ma anche la questione dell’in house.

Che cosa significa “in house”?

Con il termine affidamento in house (o in house providing) viene indicata la fattispecie in cui un soggetto tenuto all’obbligo di evidenza pubblica, derogando al principio di carattere generale dell’obbligo di indire una gara pubblica, invece di procedere all’affidamento all’esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio (ossia in house) all’esecuzione delle stesse, affidando l’esecuzione dell’appalto o la titolarità del servizio ad altra entità giuridica senza gara. (dal sito Altalex)

Secondo la legge Madia del 2016, che ha rivisto i criteri di valutazione, per essere considerata in house, una società deve svolgere almeno l’80% del volume delle proprie attività a favore dell’ente pubblico socio. Cosa che non accade per la società Accam che arriva ad uno stiracchiato 70% a causa di alcuni comuni soci che non conferiscono i propri rifiuti all’inceneritore.

Per ottenere questo obiettivo il consiglio di amministrazione sta puntando alla cessione delle quote di alcuni dei comuni soci ad altre amministrazioni interessate ad entrare e a conferire i propri rifiuti all’inceneritore di Busto Arsizio. L’impegno è stato ribadito ieri sera, durante l’ennesima assembela dei soci a porte chiuse: i comuni che vogliono andarsene sono quattro.

L’altra ancora di salvezza si chiama Presidenza del Consiglio dei Ministri, verso il quale il cda ha intenzionato di inviare una richiesta di deroga ai paletti della legge Madia in modo da mantenerla in house lo stesso ma con l’obiettivo di raggiungere nel minor tempo possibile la percentuale dell’80%.