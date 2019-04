Infortunio in cantiere, grave operaio italiano

Incidente sul lavoro in Canton Ticino: è successo poco prima delle 9 di oggi, martedì 23 aprile, in un cantiere per la costruzione di uno stabile in Via alla Lanca degli Stornazzi a Locarno.

Un 49enne operaio italiano residente nel Bellinzonese stava effettuando dei lavori di pulizia su una scala all’interno dello stabile quando, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, è caduto da un’altezza di circa due metri.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del Salva e della Rega che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 49enne avrebbe riportato ferite di una certa gravità.