La Pro Patria Bustese Twirling regina del campionato regionale

La Pro Patria Bustese Twirling sul gradino più alto del podio nella gara di Vigevano.

La stagione si era aperta con il 2°posto del gruppo coreografico serie C. Quindi è iniziata la rimonta che ha portato all’oro nel campionato regionale 2019 C specialità gruppi coreografici serie C.

«Le nostre atlete sono state fantastiche! Ci abbiamo creduto e con lavoro, costanza e impegno è arrivato il tanto desiderato titolo regionale. Sono orgoglioso delle mie atlete e dei miei tecnici. Senza pause da domani si riparte con la preparazione per il Campionato Italiano che si terrà a Torino il 18/19 maggio» queste le parole del Presidente Societario Marco Redionigi.

Le 21 agoniste scese in campo che andranno a Torino sono:

Aiello Michelle

Bienati Marta

Bosani Paola

Brazzelli Viola

Cassanelli Sofia

Cavazzana Chiara

Ceriani Matilde

Colombo Alessia

Colombo Serena

De Lazzari Beatrice

Fedele Nancy

Fontana Elisa

Fontana Marta

Frati Lisa

Gallo Alessia

Magugliani Carolina

Renna Fabiola

Severini Alice

Severini Irene

Zagabria Asia

Cazzaro Martina