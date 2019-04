Lavori notturni in A4 e A8, nuove notti di cantieri alle porte di Milano

Nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, è stato modificato il programma delle chiusure notturne, dovute ai programmati lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno a ridotta circolazione di veicoli, secondo la seguente programmazione:

Sulla A4 Milano-Brescia – tratto urbano:

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Milano Viale Certosa, per chi proviene da Venezia/Brescia:

per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 05:00 di giovedì 25 aprile.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano, al km 129+900 oppure immettersi sulla A8 Milano-Varese, in direzione di Varese e invertire il senso di marcia, allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia/Venezia:

per una notte, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 05:00 di venerdì 26 aprile;

per una notte, dalle 23:00 di venerdì 26 alle 06:00 di sabato 27 aprile.

In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire a Fiera Milano, al km 2+200 e proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni per Monza;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e l’allacciamento A52 Tangenziale nord di Milano, verso Brescia/Venezia:

per una notte, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 05:00 di venerdì 26 aprile;

per una notte, dalle 23:00 di venerdì 26 alle 06:00 di sabato 27 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, si potrà proseguire sulla SP 35 Milano/Meda e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, con rientro sulla A4 alla stazione di Monza, al km 139+000.

Sarà, inoltre, chiusa l’area di Servizio “Lambro sud”, nei seguenti giorni e orari:

dalle 21:00 di martedì 23 alle 05:00 di mercoledì 24 aprile;

dalle 21:00 di giovedì 25 alle 05:00 di venerdì 26 aprile;

dalle 22:00 di venerdì 26 alle 06:00 di sabato 27 aprile.

-sarà chiuso il tratto Sesto San Giovanni- Milano Viale Certosa, verso Torino:

per una notte, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 05:00 di venerdì 26 aprile;

per una notte, dalle 23:00 di venerdì 26 alle 06:00 di sabato 27 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, si potrà proseguire sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Rho e sulla SP35 Milano/Meda, con rientro sulla A4 dall’interconnessione A50/A4 Ghisolfa.

Saranno, inoltre, chiuse le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, nei seguenti giorni e orari:

dalle 21:00 di giovedì 25 alle 05:00 di venerdì 26 aprile;

dalle 22:00 di venerdì 26 alle 06:00 di sabato 27 aprile.

Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso l’allacciamento con la A4 Milano-Brescia, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Brescia:

per una notte, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 05:00 di venerdì 26 aprile;

per una notte, dalle 23:00 di venerdì 26 alle 06:00 di sabato 27 aprile.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo Fiera, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza oppure invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Milano Viale Certosa e seguire il medesimo percorso.

Le chiusure precedentemente programmate tra la sera di martedì 23 e la mattina di mercoledì 24 aprile, non sa anno effettuate.