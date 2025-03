Quattro nuovi consiglieri per il Consiglio notarile di Milano

Si è riunito il nuovo Consiglio notarile di Milano, che rappresenta attualmente 583 notai del territorio di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, dei quali 235 donne e 136 under 40 (il 52% dei notai milanesi ha età compresa tra i 41 ed i 60 anni).

Nell’anno 2024 il notariato milanese ha accolto 25 notai di prima nomina, a fronte di 10 pensionamenti. In crescita del 28% rispetto al 2023 e del 39,4% rispetto al 2022 il numero dei giovani neolaureati che sono stati iscritti nel registro dei praticanti (un dato, questo, in controtendenza rispetto agli anni passati).

Con l’assemblea del collegio dello scorso 22 febbraio è stata definita la composizione del consiglio notarile di Milano, che vede eletti quali nuovi consiglieri Giovanni De Marchi, Carlotta Marchetti, Monica Ray e Antonio Teti, tutti operanti nella città di Milano. Anche per quest’anno, risultano confermati nella carica il presidente, notaio Enrico Maria Sironi, il segretario, notaio Patrizia Antognazza e il Tesoriere, notaio Stefano Rampolla.

IL CONSIGLIO NOTARILE

Il Consiglio Notarile di Milano risulta pertanto così composto: – Presidente: notaio Enrico Maria Sironi – segretario: notaio Patrizia Antognazza – Tesoriere: notaio Stefano Rampolla –

Consiglieri: Paola Bottini, Giovanni De Marchi, Alberto Guidi, Ruben Israel, Michele Laffranchi, Carlotta Marchetti, Monica Ray, Antonio Teti.

L’assemblea del 22 febbraio ha inoltre eletto i notai Carlo Munafò e Carmelo Di Marco, membri del Collegio notarile di Milano, come consiglieri del notariato nazionale per la regione Lombardia, dove opera circa un quinto dei notai in esercizio a livello nazionale. Munafò, già presidente del consiglio notarile di Milano, è stato eletto con 658 voti, mentre Di Marco, già componente del consiglio nazionale del notariato nel precedente triennio, ha ricevuto 602 preferenze.

L’insediamento dei nuovi consiglieri del Notariato Nazionale avverrà tra fine maggio e inizio giugno 2025.

QUATTRO NUOVI CONSIGLIERI

«Annunciamo con soddisfazione l’elezione di quattro nuovi consiglieri, a completare un direttivo che continuerà a lavorare con determinazione in un contesto in continua evoluzione, caratterizzato da sfide come la digitalizzazione dei servizi notarili, l’adattamento alle nuove normative e la crescente esigenza di garantire trasparenza e accessibilità ai cittadini: l’ordinamento affida al notaio il compito di assistere le persone – spesso in occasione dei momenti importanti, belli o meno belli, della loro vita personale, familiare o professionale – e le imprese, nelle loro diverse vicende ed attività, nella stipula degli atti e contratti con i quali realizzano i loro interessi, garantendo il rispetto della legge». ha commentato Enrico Maria Sironi, presidente del consiglio notarile di Milano.