Attac Saronno: “No al modello Milano per l’area ex Isotta Fraschini”

Giovedì 9 aprile alla Casa del Partigiano un incontro con la studiosa Lucia Tozzi per discutere il modello urbanistico milanese e le sue ricadute locali

Attac Saronno apre un confronto sul futuro urbanistico della città partendo dal cosiddetto “modello Milano”. Giovedì 9 aprile alle 21, alla Casa del Partigiano di via Maestri del Lavoro, è in programma un incontro pubblico con Lucia Tozzi, studiosa di urbanistica e massima esperta del cosiddetto “Modello Milano”, organizzato da Attac Italia insieme alla cooperativa La Casa del Partigiano e al Partito della Rifondazione Comunista.

Un incontro sul “modello Milano”

Al centro della serata ci sarà la presentazione del libro “L’invenzione di Milano“, in cui Lucia Tozzi analizza i processi che hanno trasformato il capoluogo lombardo negli ultimi anni, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’amministrazione.

«Sarà l’occasione per affrontare un discorso complessivo sul modello Milano di urbanistica», spiega Roberto Guaglianone di Attac Italia, sottolineando come questo modello abbia portato la città a diventare “capitale delle disuguaglianze”, più attrattiva per le fasce economicamente forti che per la popolazione residente.

La critica: una città sempre più esclusiva

Secondo gli organizzatori, il modello milanese starebbe influenzando anche Saronno, dove le scelte urbanistiche degli ultimi anni avrebbero favorito la costruzione di edifici di grande impatto, spesso destinati a un mercato immobiliare di fascia alta.

Nel mirino ci sono diversi interventi in città, dalle nuove torri residenziali alle aree di trasformazione urbana, che – secondo Attac – rischiano di aumentare i prezzi delle case e degli affitti, con il conseguente allontanamento delle fasce più deboli della popolazione, ma anche di giovani coppie e famiglie.

Il caso ex Isotta Fraschini

Particolare attenzione è rivolta all’area ex Isotta Fraschini, uno dei principali progetti urbanistici in discussione a Saronno.

Per Attac, il piano rischia di replicare dinamiche già viste altrove: edilizia prevalentemente di fascia alta, una quota limitata di housing sociale e l’assenza di un significativo incremento dell’edilizia pubblica.

Critiche anche sul fronte ambientale: il parco previsto, inizialmente annunciato come un grande polmone verde, verrebbe ridimensionato e configurato più come uno spazio condominiale che come un vero parco pubblico.

La serata, a ingresso libero, vuole essere un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza. L’obiettivo è informare e stimolare una riflessione collettiva sulle scelte urbanistiche che riguardano il futuro della città.

«Siamo ancora in tempo a fermare questo progetto» dicono gli organizzatori, che invitano i cittadini a partecipare e a informarsi su quanto sta accadendo.