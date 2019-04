Mistero a Muralto: una giovane donna trovata morta in albergo

Il cadavere di una giovane donna è stato trovato questa mattina in un albergo di Muralto, nel distretto di Locarno.

La centrale della Polizia cantonale è stata allertata poco prima delle 7, in seguito al rinvenimento di una donna nel bagno di una stanza di un albergo in viale Verbano.

Sul posto erano già intervenuti i soccorritori del Salva, che non hanno potuto far altro che constatare la morte della giovane. Successivamente sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e in supporto anche quelli della Polizia comunale di Muralto.

Sono in corso accertamenti per stabilire le modalità ed eventuali responsabilità della morte.