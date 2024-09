Per Terra e Laghi “Il più grande direttore del circo”

di e con: Gianni Risola

Uno spettacolo di clownerie Otto Panzer, “irriverente e sbruffone”, è il più grande direttore di tutti i tempi.

Otto sarà contemporaneamente l’uomo più forte del mondo, l’equilibrista, il prestigiatore, il clown, senza perdere la grinta del teutonico direttore. Ti chiederà di entrare a far parte del suo circo: non potrai dire di no, penserà lui a tutto. Dopo aver visto il suo spettacolo, i bambini lo cercheranno per le vie e le piazze. Giochi di prestigio, clownerie, gag, improvvisazione.