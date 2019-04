Nel Ticino un temolo russo da 60 chili

La grande cattura di ieri nel canale Industriale, a Vizzola Ticino, ha risvegliato il sentimento di rivalità fra i pescatori di casa nostra, pronti al «rilancio».

Difatti mentre l’iscritto all’arcipesca Andrea Cirincione riusciva a pescare la trota lacustre da 5,8 chili, non molto distante si verificava un’altra cattura record.

Pesce diverso, però. Mentre la Lacustre è una trota autoctona dei grandi bacini prealpini, uno fra i più temibili predatori che si contende il primato dei grandi pesci di casa nostra assieme al Luccio, in una lanca del Ticino avveniva una cattura in termini di peso dieci volte più importante.



Si tratta del temolo russo pescato da Matteo Spinardi durante un’uscita di pesca a spinning con esca artificiale tipo “minnow“ cioè «un’imitazione di un piccolo pesce foraggio», racconta il pescatore.

«Sarebbe meglio non scrivere il posto per salvaguardare queste bellissime specie dai purtroppo sempre più frequenti bracconieri… comunque è stato preso in una lanca del Ticino», spiega.

La battaglia per portare a riva questo «spettacolo della natura» – dice il pescatore – non è durata poco. Alla fine, il grande pesce con un peso che si aggirava attorno ai 60 chili, è stato rimesso in acqua.

Una pratica, quella di ridare la libertà ai pesci pescati, che si pone a cavallo fra consuetudine sportiva – per alcune tipologie di catture – e vera e propria etica improntata verso il rispetto della natura.

Con alcune regole questo genere di comportamento, invocato da molti profani della pesca, sta raccogliendo consenso tra molti pescatori.

Si chiama “Catch&Release“

(da wikipedia)

Il Catch & Release (dall’inglese catturare e rilasciare) è una pratica di pesca per la quale non si uccide il pesce pescato, qualsiasi sia la tecnica di pesca utilizzata, ma lo si rilascia in acqua.

Non ci sono notizie certe sull’origine di questo comportamento, ma possiamo dare per certo che abbia avuto inizio negli Stati Uniti negli ambienti della pesca con la mosca e della pesca a spinning al black bass o persico trota (Micropterus salmoides). Queste due tecniche di pesca, la pesca a mosca e lo spinning, sono tuttora le discipline alieutiche che supportano maggiormente e praticano il Catch & Release. L’impatto ambientale dei pescatori che praticano questa tecnica è quasi nullo dato che la popolazione ittica di una determinata area non viene in questo modo intaccata da un prelievo indiscriminato.

Rilasciare il pesce pescato, per chi condivide, attua e diffonde la pratica del catch and release, non è solo segno di civiltà e rispetto ambientale, ma rappresenta una vera filosofia e approccio alla pesca, dove alla gioia della cattura si aggiunge la felicità del vedere l’animale appena catturato di nuovo libero.