Nfo Ferno e San Michele, manca poco alla festa

(Foto Facebook – ASD San Michele Calcio)

Terzultima di campionato per la Seconda Categoria che vede le due prime in classifica dei gironi M e Z avvicinarsi ai festeggiamenti. Il Nfo Ferno e il San Michele vincono e si confermano al comando delle rispettive classifiche. In Terza invece la Malnatese perde in casa e lascia aperta la corsa.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

La Nfo Ferno batte 4-1 la Pro Juventute e tiene le distanze dalle inseguitrici. A tre punti dalla vetta c’è l’Olgiatese, che regola 3-0 la Kolbe, perdono invece il Bienate Magnago, sconfitto 2-1 in casa dal Samarate, e la Crennese Gallaratese, trafitta 2-1 dal Lonate Pozzolo. Ko anche per il Gorla Minore, 3-2 sul campo della Virtus Cantelupo, la Recaldinese fa il colpo vincendo 3-2 a Canegrate. Terminano 2-2 Airoldi – Beeata Giuliana e Arnate – Borsanese.

CLASSIFICA: Nfo Ferno 58; Olgiatese 55; Bienate Magnago 51; Crennese Gallaratese 49; Pro Juventute 47; Gorla Minore, Lonate Pozzolo 44; Beata Giuliana 41; Arnate 36; Borsanese 34; Samarate 29; Kolbe 26; Canegrate, Airoldi 23; Virtus Cantalupo 21; Rescaldinese 17.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il San Michele passa 3-0 a Sumirago e tiene sei lunghezze di distacco sul Bosto, che batte 2-1 il Laveno Mombello. Conferma il terzo posto il Lonate Ceppino superando 2-1 la Calcinatese, resta in scia la Sommese che supera 1-0 il Caravate. Perde terreno la Cuassese, sconfitta 1-0 a Induno Olona dall’Aurora, non si ferma il Cairate grazia al 2-0 sul campo della Lavena Tresiana. Tre punti anche per il Ceresium Bisustum, 2-1 sulla Ternatese, e per il Buguggiate, 1-0 sul San Luigi Albizzate.

CLASSIFICA: San Michele 66; Bosto 60; Lonate Ceppino 58; Sommese 55; Cuassese 52; Cairate 52; Cairate 49; Ceresium Bisustum 44; Aurora Induno, Buguggiate 36; Caravate 34; Laveno Mombello 31; Calcinatese 29; Ternatese 20; Lavena Tresiana 18; San Luigi 16; Sumirago 15.

TERZA CATEGORIA

La Malnatese cade 4-3 in casa contro la Pro Cittiglio e non riesce a chiudere il discorso primo posto. Accorcia il Coarezza che espugna 2-0 Rancio mentre perde l’occasione la France Sport sconfitta in casa 2-0 dall’Eagles. La Jeraghese si conferma in zona playoff superando 5-0 il Fulcro Travedona, vince anche il Casbeno 3-1 ad Angera. Vittoria esterna anche per l’Olona, 3-1 sul campo della Casmo, e per il Don Bosco, 3-0 in casa della Valcuviana. Successo Casport: 3-0 al Molde.