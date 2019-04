I nostri parà alla Nimega, allenamento con saluto ai caduti

Sabato scorso, 30 marzo, alcuni paracadutisti dell’Associazione Paracadutisti d’Italia, hanno percorso un itinerario fra i nostri paesi e le nostre montagne, per effettuare un test d’abilitazione per partecipare a due marce militari internazionali.

La prova ha avuto inizio da Grantola, attraversato il comune di Mesenzana e poi raggiunto il territorio di Cassano Valcuvia, percorrendo il sentiero che va verso il monte San Martino ( m. 1050), per raggiungere la vetta. Transitando per i paesi sopra elencati, hanno reso omaggio ai monumenti dei caduti per onorare giovani uomini che hanno donato la loro vita per la Patria. Prima di raggiungere la vetta del San Martino, in Vallalta, hanno visitato la capellina dedicata agli arditi caduti nella prima guerra mondiale.

La marcia ha proseguito, percorrendo la strada militare, verso località Sant’Antonio e da li il passo del Cuvignone per poi proseguire sino alla vetta del Monte Nudo (m. 1230). Dal monte Nudo sono scesi per il sentiero che porta ad Aga, frazione di Casalzuigno e da li sono arrivati ad Arcumeggia (il paese dei pittori). Dopo aver lasciato Arcumeggia, sempre percorrendo i sentieri, sono arrivati a Vergobbio frazione di Cuveglio e successivamente a Cuveglio, dove anche qui è stato reso omaggio ai caduti del paese. Si sono poi incamminati percorrendo la pista ciclabile verso Grantola, dove si è conclusa la giornata. Alla fine sono stati percorsi circa 36 kilometri e affrontato un saliscendi che ha messo a dura prova il fisico dei parà.

Il gruppo, assieme ad altri componenti dell’Associazione Paracadutisti d’Italia, parteciperà alla quattro giorni dellaNimega, la denominazione corretta è “Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen“, marcia non competitiva che si tiene annualmente a Nimega, nei Paesi Bassi, competizione nata nel 1909 per promuovere lo sport e l’attività fisica.

È l’evento del genere più grande al mondo. Il periodo in cui si tiene la marcia è nella terza settimana di luglio. Si percorreranno circa 40 kilometri al giorno e arriveranno rappresentanze militari di effettivi o associazione d’arma da tutto il globo.

Prima però, a fine maggio, un gruppo di paracadutisti, provenienti dal Veneto, dalla Sicilia, assieme a noi di Varese, parteciperà alla Bündner Zweitagemarsch, la marcia di due giorni dei Grigioni, che si svolge a Coira. Quest’anno i parà, con la loro terza partecipazione, hanno ottenuto la riconoscenza e la stima dell’organizzazione elvetica per l’impegno e la compostezza della squadra.

L’anno scorso è stato inserito, nella prima giornata, la prova di sparo con carabina in poligono, sulla distanza dei 300 metri: i nostri paracadutisti sono stati premiati con la “Menzione onorevole” di tiro in campagna, per il buon punteggio raggiunto.