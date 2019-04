A Pasqua torna la “cena degli avanzi” per festeggiare con i più poveri

Cosa fare con tutto quel cibo avanzato dalla tavola delle feste? La risposta sta diventando sempre la stessa: donarlo ai più bisognosi. A Pasqua torna infatti la raccolta di alimenti per i più poveri con lo scopo di organizzare una grande cena collettiva. Un gesto di solidarietà che permetterà a tutti di festeggiare e che viene organizzato dallo stesso gruppo di ragazzi che organizza l’ormai tradizionale Cena di Natale per i più poveri.

«La nostra idea è quella di condividere il pranzo pasquale con chi non può farlo: chi vuole può cucinare qualcosa in più, portare gli avanzi di quello che ha mangiato o portare del cibo crudo (pasta, scatolame, insaccati) e consegnarcelo, noi provvederemo a cucinarlo e a portarlo a chi ne ha più bisogno» racconta Matteo Vago, uno dei ragazzi che per tutto l’anno gestisce la mensa dei poveri nel quartiere dei Frati. Così «nel pomeriggio della domenica di Pasqua (21 aprile, ndr) dalle 16 alle 17 saremo in piazza a Busto Arsizio in via San Cirillo 6 nel quartiere di Sacconago per raccogliere tutte le donazioni» ma se qualcuno non potesse in quegli orari potrà sempre chiamare il numero 3462281305 per accordarsi per altre modalità di consegna.

Il cibo ritirato verrà poi portato all’oratorio di San Luigi dove verrà riscaldato, riadattato e inserito in vaschette e verrà poi utilizzato per tre diversi scopi: una cena nell’oratorio di San Luigi con le persone che frequentano la mensa dei Frati, una distribuzione a quelli che vivono nella zona della stazione e una distribuzione casalinga ad alcune famiglie bisognose della città. Quest’anno tra l’altro «in collaborazione con Ali D’aquila ritireremo anche vestiti dismessi -racconta Matteo-. i vestiti verranno poi distribuiti ai bisognosi il sabato mattina da Ali d’Aquila, associazione che fornisce questo servizio insieme alla possibilità di fare una doccia calda e di mangiare un pasto caldo il sabato mezzogiorno.

Un grande evento di solidarietà che sta coinvolgendo sempre più persone, da singoli cittadini fino a ristoranti. A Natale le donazioni hanno superato ogni record e permesso ad un centinaio di persone di festeggiare. Ora a Pasqua