Passeggiata notturna nel parco “Tra allocchi e civette”

Ancora qualche posto disponibile per l’escursione notturna sotto le stelle “Tra allochi e civette” in programma per venerdì 19 aprile alle ore 21.

La passeggiata, adatta a grandi e piccini si snoderà lungo i percorsi suggestivi del Parco Pineta sarà condotta dalle Guide ambientali escursionistiche ed educatori con il compito di svelare ai partecipanti i segreti della natura di notte, osservando tracce nascoste aiutati da torce e richiami.

Il costo è di 3,50 euro a persona (sconti per bambini e famiglie).

Consigliato abbigliamento comodo e torcia.

Il ritrovo è alle ore 21 all’info point del Parco (in via Inglesina a Gerenzano).

La passeggiata durerà circa un’ora.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a didattica@parcoaironi.it oppure 338 9099987.