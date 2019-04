“Piede d’oro”: Mattia e Joanna in trionfo al Brinzio

Il “Trofeo della Balena” di Brinzio ha riservato una ventata di novità al circuito podistico del Piede d’Oro: la gara disputata nella mattinata di domenica 28 aprile ha infatti visto il trionfo di un giovanissimo atleta – Mattia Zen – nella classifica assoluta e quello di Joanna Drelicharz, alla seconda vittoria nel challenge più amato dai podisti varesotti.

Il successo di Mattia Zen è davvero storico: il nuovo “re di Brinzio” è infatti nato nel 2003, gareggia con le insegne del Cus Insubria (era iscritto con la formula del “chip di giornata”) e si è messo alle spalle due avversari che da anni primeggiano nelle corse della zona, Paolo Proserpio (Serim) ha chiuso con 1’18” di distacco, Fernando Coltro (Valbossa) a 1’30”. Quarto posto per Simone Arrighi (anch’egli giovane del Cus Insubria), quinto per l’arcisatese Daniele Ravelli.

Anche tra le donne, come detto, ha primeggiato un nome che non si vede spesso in queste classifiche: Joanna Drelicharz, dell’Atletica Lonato (anch’essa al via con il chip di giornata) ha chiuso al 40° posto assoluto con il tempo di 39’36”, superando di circa un minuto Marta Dani (Valbossa) che ha avuto la meglio per una manciata di secondi della compagna di colori Sofia Barbetta. Fuori dal podio di pochissimo Elena Soffia (Cassano Magnago) e Chiara Naso (Attiva Salute Team).