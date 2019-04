Più promossi e con voti più alti: la pagella della scorsa maturità

A due mesi dal nuovo esame di Stato, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il report sull’andamento della maturità dello scorso anno.

La percentuale di promossi è stata bulgara: il 99% degli ammessi che sono stati, però, il 96% dei maturandi. La Lombardia si discosta di poco da questa percentuale con un tasso di ammessi del 95,6% e di promossi del 99,4%. A fronte del 96% nazionale (96,1% l’anno precedente), le Regioni con la più alta percentuale di ammessi sono Valle d’Aosta (98,6%), Basilicata (97,9%), Molise (97,4%). In coda per numero di ammessi troviamo Trentino Alto Adige (94,5%), Liguria (93,6%), Sardegna (91,2%).

Nel complesso, i diplomati dell’anno scolastico 2017/2018 hanno ottenuto votazioni più elevate rispetto ai compagni dell’anno prima: il 35,6% degli studenti si è diplomato con un punteggio superiore a 80/100 (era il 33,9% nel 2016/2017). Le lodi sono stabili all’1,3% (erano l’1,2% un anno prima). Aumentano i 100, dal 5,3% al 5,7%. I voti 91-99 salgono al 9% rispetto all’8,5%; gli 81-90 passano dal 18,9% al 19,6%. Crescono anche i voti 71-80, dal 28,6% al 28,9%. Diminuiscono sensibilmente i 61-70, dal 29% al 27,7%, e i 60, dall’8,5% al 7,8%.

Il 60% dei diplomati lombardi ha ottenuto una votazione tra il 61 e l’80 suddivisi equamente tra le fasce 61-70 e 71-60. Le lodi sono state o 0,6% e i 100 il 3,7. I punteggi massimi sono stati registrati soprattutto nei licei (2,2%). La più alta percentuale regionale di 100 e 100 e lode si registra tra gli studenti della Calabria (11,1%), seguita da Puglia (10,8%) e Umbria (9,5%).

L’indirizzo di studio con la più alta percentuale di diplomati sono i Licei (99,8%). In questo ambito il primato è per il Classico e per il Linguistico (99,9% entrambi). Seguono a pari merito i Tecnici e i Professionali, al 99,4%.

Le ragazze, che costituiscono il 50,4% dei promossi, si confermano le più brave. Sul 96% totale, è stato ammesso all’Esame il 97,8% delle studentesse, a fronte del 95,6% degli studenti. Così come, nel 99,6% totale dei promossi, c’è un leggero scarto a favore delle diplomate (99,7%) rispetto ai diplomati (99,4%).