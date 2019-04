Una Pro Loco giovane e attiva per Caravate

La Pro Loco di Caravate è un’associazione costituita da volontari che da anni svolge un ottimo lavoro di promozione e sviluppo del territorio, dal punto di vista turistico, sociale e culturale. A raccontare l’attività è il presidente Luca Desiderio, di 34 anni: «Abbiamo organizzato diversi eventi dedicati ad un pubblico di grandi e bambini – racconta -, manifestazioni in piazza ma anche incontri culturali, come richiesto dalla popolazione più anziana».

In effetti, basta dare un occhio al loro calendario per trovare diversi appuntamenti che permettono di vivere il territorio: Caravate Country a giugno, la castagnata con gli Alpini ad ottobre e, tra le novità, “Unti e Bisunti” in programma per il 12 maggio.

L’attività della Pro Loco è quindi molto importante e Desiderio spiega: «L’impegno è tanto e ci piacerebbe che ci fossero ancora più giovani all’interno del gruppo. Negli ultimi anni c’è stato un cambio generazionale ma sarebbe bello che qualcuno subentri anche alla mia carica, così da dare nuova energia al gruppo e nuove idee». Da non dimenticare è anche il supporto dei veterani, coloro che da anni si impegnano per il gruppo e che sono fonte inesauribile di energia. Certo, c’è sempre qualcosa da migliorare: «Per il futuro vorremmo organizzare più eventi di interesse culturale come, ad esempio, presentazione di libri o incontri per stimolare discussioni. A tal proposito ci piacerebbe anche avere proposte dai cittadini, in modo da creare eventi che soddisfino gli interessi di tutti».