Il programma del Baff del 5 aprile

Due i film in programma per la sezione “Made in Italy – Scuole”, entrambi alle ore 9.00.

Al cinema Lux (piazza San Donato 5) La terra dell’abbastanza di Damiano e Fabio d’Innocenzo. È la storia di due fratelli sullo sfondo della periferia romana. La loro vita è sul punto di cambiare quando di notte investono un uomo e decidono di scappare. La tragedia si trasforma in un apparente colpo di fortuna: l’uomo che hanno ucciso è il pentito di un clan criminale e facendolo fuori i due ragazzi si sono guadagnati la possibilità di entrare a farne parte. Ospite in sala l’attrice Milena Mancini.

Al cinema Sociale Delia Cajelli (piazza Plebiscito) la commedia Quanto basta di Francesco Falaschi, storia di uno chef talentuoso ma non più di successo che, finito in carcere per rissa, deve scontare la pena ai servizi sociali, tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici. In sala per incontrare gli studenti il protagonista Vinicio Marchioni.

Nel pomeriggio allo Spazio Festival (piazza San Giovanni), tre appuntamenti.

Alle 16.30 proiezione di due documentari prodotti dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni: Italiani due volte di Luca Casartelli e Gabriele Marelli, e Malpensa 2000 di Samuele Romano

Alle 17.00 proiezione dei cortometraggi finalisti al concorso “Baff in corto” (seconda parte).

Alle 18.00 per la sezione “BAFF in libreria” presentazione del libro “Valentina Cortese – 100 Ritratti” e proiezione del cortometraggio “Valentina Cortese. Una vita inimitabile”. Attraverso cento ritratti, per immagini e parole, il volume ripercorre i momenti più significativi della vita di Valentina Cortese dallo schermo alla vita privata. Icona inconfondibile di stile e star internazionale, da Cinecittà a Hollywood, al Piccolo Teatro di Milano. Ne parlano il direttore artistico Steve Della Casa ed Elisabetta Invernici, autrice del volume insieme ad Antonio Zanoletti.

Alle 21.00 al cinema Lux (Piazza San Donato 5) anteprima del film Drive me Home diretto da Simone Catania e interpretato da Vinicio Marchioni, entrambi presenti in sala.

Il film, un Road Movie, è la storia di due amici d’infanzia originari di un piccolo paesino siciliano che vivono all’estero da anni. Quando si ritroveranno per questioni legate alla casa nativa, le loro vite sono cambiate. Emergeranno vecchi conflitti e nuove rivelazioni che li accompagneranno in un viaggio attraverso l’Europa, verso una fine inaspettata.

BaffOff propone, alle 22.00 al Millenote (via Pozzi 5), un appuntamento musicale con Malaluna live.