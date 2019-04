Sabato l’ultimo saluto a Michele Molteni

L’ultimo saluto nella sua Baraggia.

Si svolgeranno domani mattina, sabato 13 aprile, alle 11 nella chiesa di San Giuseppe, nella frazione Baraggia di Viggiù, i funerali di Michele Molteni, morto precipitando sul Monte Generoso, in Canton Ticino.

Il corpo di Michele Molteni era stato trovato senza vita dai soccorritori nella serata di martedì 9 aprile, poco dopo le 22, in un dirupo sul Monte Generoso dopo l’allarme lanciato dai familiari che non lo avevano visto rientrare dall’escursione in montagna.