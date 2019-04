Samantha Cristoforetti in visita ai licei di Gallarate

Ai licei di Gallarate arriva l’astronauta Samantha Cristoforetti, astronauta, ingegnere e divulgatrice scientifica.

Non sono finite, ai licei di Viale dei Tigli, le occasioni per imparare ed emozionarsi, ascoltando personalità di rilievo. Un programma di alto livello, che ha già visto l’incontro con l’arcivescovo monsignor Mario Delpini, quello con il giornalista Fabrizio Gatti sul tema dell’emigrazione, il dialogo con Catello Maresca, pubblico ministero a Napoli, impegnato nella lotta al clan dei Casalesi.

L’incontro con Cristoforetti è stato reso possibile grazie all’impegno dei Licei in sinergia con l’UST – nella persona del suo Dirigente, Claudio Merletti, e della dott.ssa Linda Casalini. Studenti e docenti avranno la possibilità di ascoltare e di porre domande. L’incontro offrirà ai Presenti la possibilità di riflettere su questioni fondamentali quali le sfide poste alla conoscenza scientifica, la tutela ambientale, il ruolo della ricerca, il fascino dell’infinito, ben noto a chi, come l’ing. Cristoforetti , ha vissuto per settimane tra le stelle.

L’appuntamento è per venerdì 12 aprile 2019, dalle 14.30 alle 16.30, nella Sala Bar dei Licei del viale dei Tigli.