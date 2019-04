Scende dall’auto dopo un incidente: investito, muore sul colpo

Incidente mortale questa mattina alle 5.45 sull’A7 tra Binasco e la barriera Nord di Milano.

Vittima un 42enne sceso dall’auto in seguito a un incidente. La sua vettura era finita contro il guard rail per poi scontrarsi contro due auto. Uscito illeso dall’abitacolo, è stato investito da una vettura che stava sopraggiungendo in quel momento. L’uomo è morto sul colpo, sbalzato per una ventina di metri. Inutili i soccorsi del 118 giunto sul posto.

L’autostrada in direzione Milano è rimasta chiusa per permettere i rilievi da parte delle forse dell’ordine.

