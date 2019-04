Sempre più stretto il rapporto tra Comune e Croce Rossa

Si rinnova la collaborazione tra il comune di Maccagno con Pino e Veddasca e la Croce Rossa di Luino e Valli per garantire un’estate più sicura.

Partirà come gli scorsi anni, da luglio e per tutte le domeniche estive il progetto che vede la collocazione di un’ambulanza con personale accreditato per il soccorso 118 a Maccagno.

La postazione sanitaria di Emergenza e Urgenza, direttamente collegata con la centrale operativa, garantirà un più veloce ed immediato soccorso in tutta la Valle Veddasca, a Pino, a Maccagno e sulle spiagge del Giona.

Turisti e cittadini più sicuri con un’iniziativa che riduce sensibilmente i tempi del soccorso in quanto, in caso di necessità, non saranno le ambulanze stazionate a Luino e Cunardo a dover intervenire, ma proprio l’ambulanza ingaggiata dal comune.

Inoltre come ogni anno nel piazzale del municipio, ad aprile, sarà organizzato uno stand per le

prove gratuite delle glicemiche e della pressione alla popolazione. I medici di CRI effettueranno gli elettrocardiogrammi. Un servizio molto importante che periodicamente viene svolto nei vari comuni della zona, dedicato principalmente agli anziani.

Questa estate non mancheranno i corsi per l’uso del defibrillatore in una zona che, grazie all’Amministrazione Comunale, è sempre stata ai primi posti per l’attenzione alle manovre salvavita e alla formazione dei cittadini. Maccagno città cardio-protetta, esempio per tutta la Comunità Montana.

“La collaborazione con Maccagno è una tradizione non solo consolidata”, dice il Presidente della Croce Rossa Italiana di Luino Pierfrancesco Buchi, “ma ogni anno in forte crescita.

L’attenzione dimostrata dall’Amministrazione comunale sui i temi legati alla salute e alla prevenzione è un esempio per tutto il territorio. Postazioni per il soccorso, primo intervento sulle spiagge, corsi per l’uso del defibrillatore, raccolte alimentari, screening sanitari, dotazione di automezzi per il trasporto di disabili e tanto altro hanno costituito un protocollo di intese e lavoro in sinergia tra il comune e la nostra Croce Rossa. Sono certo che questo approccio e questo metodo di lavoro continuerà negli anni perché mai una volta a Maccagno ho trovato una porta chiusa o tentennamenti per avviare progetti per la cittadinanza. Per noi è un segnale importante di riconoscimento verso l'impegno che mettiamo in campo, ma anche la dimostrazione che quando ci sono politiche lungimiranti come quelle che abbiamo incontrato fino ad ora, queste trovano in noi un partner con cui costruire un nuovo modello di società: “Nell’affrontare il Bilancio di Previsione 2019”, secondo il Sindaco Fabio Passera “era impensabile non rinnovare l’accordo con Croce Rossa di Luino. Un binomio che mi sento di giudicare oramai inscindibile, che tende alla prevenzione e al soccorso di un’area – la nostra – tanto frequentata nei periodi estivi quanto disagiata a livello di distanze e di collegamento. Ringrazio Pierfrancesco Buchi e lo splendido personale di C.R.I. Luino, con i quali nel tempo si è consolidato un rapporto che va ben aldilà dei reciproci impegni istituzionali”.