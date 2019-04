Studenti del Rezzara al Sacro Monte, in quattrocento per la via crucis

Sabato 6 aprile le scuole della cooperativa Nicolò Rezzara di Busto Arsizio (primaria Chicca Gallazzi, secondaria Don Carlo Costamagna e Liceo Blaise Pascal) si sono recate al Sacro Monte di Varese per vivere il gesto della Via Crucis. Quattrocento persone tra alunni, insegnanti, familiari e amici hanno percorso la salita delle cappelle dietro la croce, insieme e in silenzio.

A guidarli don Stefano Borri, alcuni brani del Vangelo e varie testimonianze tra cui quella toccante di Suor Marcella Catozza, missionaria ad Haiti.