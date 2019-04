Tutte le dichiarazioni dei redditi nei comuni: ecco quanto si guadagna nel Varesotto

Il ministero dell’economia e delle finanze ha diffuso i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno relativi all’anno d’imposta 2017. Uno fotografia dei redditi degli italiani che complessivamente ammontano a 838 miliardi di euro per un valore medio di 20.670 euro a contribuente.

Dati che grazie al dettaglio diffuso dal ministero siamo in grado di declinare sulla provincia di Varese suddividendoli comune per comune.

Nel complesso i cittadini del Varesotto che nel 2018 hanno presentato la dichiarazione dei redditi sono stati 602.408 per un totale di redditi dichiarati di 13miliardi 672milioni e 822mila euro. Significa che nel Varesotto il reddito medio dei contribuenti è di 21.196 euro.

Nulla come la mappa con le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti varesini fotografa così bene la peculiarità della provincia di Varese che in tutta la fascia nord vive per la maggior parte di lavoro frontaliero.

L’immagine è lampante: in verde sono evidenziati i comuni con una dichiarazione dei redditi media superiore alla media provinciale (ovvero 21.196 Euro), in rosso quelli che sono al di sotto di questa cifra.

La fetta più grande dei redditi è relativa ai lavoratori dipendenti e ammonta complessivamente a 7,7 miliardi di euro, seguono i redditi prodotti da pensioni che ammontano a 4,2 miliardi, i redditi da partecipazioni per 589 milioni di euro e redditi da lavoro autonomo per 549 milioni.

A seguire il dettaglio con la lista dei dati comune per comune a partire dall’ammontare complessivo dei redditi dichiarati che vede prime in classifica, naturalmente, le grandi città.

La classifica cambia molto se si considera il reddito medio che vede al vertice della classifica Luvinate, con un reddito dichiarato mediamente di 32.563 euro, e in coda i comuni nelle aree di frontiera dove è forte il fenomeno del frontalierato.

Nel grafico successivo, invece, è possibile verificare il numero di dichiaranti comune per comune suddivisi per fasce di reddito.