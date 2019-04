Valbossa, tutto pronto per la sfida elettorale (ma non si dice)

Grandi manovre, piccoli comuni. Il gioco di strategia prevede che i nomi dei candidati in lista non si facciano fino all’ultimo momento. Almeno questo succede nella Repubblica della Valbossa dove ancora oggi, mercoledì 24 aprile, a pochi giorni dal giorno della consegna ufficiale delle liste, molti candidati non vogliono uscire allo scoperto. Spiano dal buco della serratura gli altri, cercando di capire cosa succede in paese: chi cerca di “arruolare” chi, e tengono la lista sotto il cuscino, come un revolver. Ci sono piccoli paesi in cui mettere insieme una lista è stato un vero miracolo e chi ci ha provato e non c’è riuscito. Almeno così sembra. Il caso più clamoroso, a meno di sorprese dell’ultimo momento, è quello di Cazzago Brabbia: a casa di Giorgetti sembra che la Lega abbia fatto un passo indietro lasciando campo libero al sindaco uscente Emilio Magni. Su una probabile lista antagonista si vocifera in paese ma radunare forze nuove e giovani non dev’essere stato semplice nel paese di 800 abitanti.

La Lega di Buguggiate con Iliaria Mai è quella che, in Valbossa ha scoperto per prima le carte. Nelle prossime ore la lista civica svelerà il suo candidato che quasi certamente sarà Matteo Sambo. A Gazzada Schianno a sorpresa oltre a Marco Maffiolini, espressione della Lega, e Paolo Trevisan, lista civica, è comparso Francesco Bosco, geometra gazzadese, con una lista civica con nomi quasi tutti nuovi.

A Bodio Lomnago invece è battaglia tra due donne, il sindaco, che si ricandida, Eleonora Paolelli e la maestra Angela Daverio, espressione del centrosinistra: top secret, anche in questo caso, i nomi in lista nelle due squadre.

A Lozza il sindaco Giuseppe Licata dovrà vedersela con la giovane Mara Rossi, messa in campo dalle Lega. A Crosio Della Valle Marco Bortolussi sfida il sindaco Andrea Della Rosa, colto a sorpresa da uno”scisma” interno.

Sarà battaglia a tre invece a Caronno Varesino: il sindaco Mario De Micheli lascia a malincuore il suo posto e passa il testimone a Raffaella Galli. Nomi e liste già pronte da tempo per gli sfidanti Galileo Mongera e Maria Rosa Broggini.

Brunello per ora vede in gara la lista guidata da Andrea Dall’Osto, sconfitto nella precedente elezione da Francesco Bertoloni, e quella guidata da Francesca Ballerio, candidata anche nella passata amministrazione.

A Morazzone per il dopo Bianchi sono in lizza Maurizio Mazucchelli, con la lista “Lega il paese che vorrei”, e Mario Lotti con un progetto di lista nuovo che si chiama “Progetto Futuro”.

