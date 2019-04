Visione Comune presenta in video idee e lista

I percorsi pedonali e ciclabili, l’immancabile BiCa. Le strade e anche «i buchi» nelle strade, a ricordare che il lavoro per prendersi cura del paese non finisce mai.

Usa un po’ d’ironia, il gruppo di Visione Comune, per raccontare l’operato degli anni passati e i progetti per il futuro. E dunque, appunto, la Bica, la nuova corsia ciclabile in costruzione verso Rovate, ma anche i lavori sulle strade per l’inserimento della rete gas e della fibra ottica.

Un video per raccontare «che siamo orgogliosi delle scelte ma anche consapevoli che c’è tanto da fare ancora» dice Elena Castiglioni, candidata sindaco. «Con il video presentiamo di fatto anche la squadra, i volti del nostro gruppo, persone conosciute a Carnago e Rovate: da oggi i carnaghesi possono farsi avanti, confrontarsi, parlare con i nostri candidati».

Ed ecco dunque il gruppo che sostiene Castiglioni come sindaca di Carnago, con un mix di volti nuovi ed amministratori uscenti: Alvaro Guidolin, Luciano Leuci, Antonella Castiglioni, Verushcka Barberis, Massimo Dell’Acqua, Mario Dalle Fratte, Cristina Guido, Silvia Tortorella, Stefano Sotgiu, Gianfranco Zucchi.

Lunedì mattina Castiglioni e i suoi saranno al mercato settimanale.