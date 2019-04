A Vizzola la sfida è tra Elena Carraro e Roberto Nerviani. E c’è anche l’ipotesi CasaPound

Una certezza: a Vizzola Ticino ci sarà sicuramente un nuovo sindaco.

Romano Miotti, dopo 10 anni di amministrazione, non si ricandida nemmeno come consigliere.

La Lega, in opposizione nell’attuale composizione del consiglio comunale, presenterà Elena Carraro come candidata, con la lista con il nome di ‘Avanti Vizzola’. Carraro è residente a Lonate Pozzolo, dove è stata anche candidata come consigliere alle amministrative del 2018: “36 anni, laurea in scienze umane dell’ambiente, ex catechista, iscritta alla Lega dal 2014”, si legge nel suo curriculum. Sabato 27 aprile, alle ore 18, è prevista unapresentazione pubblicadella lista al bar Viavai di Castelnovate.

Carraro sfiderà il consigliere uscente Roberto Nerviani. Ma la lista ‘Cambiare in Comune’, oltre allo stesso Nerviani e ad Alessio Carnaghi, non avrà nessuno della maggioranza uscente. Un segnale di discontinuità per cercare di vincere nuovamente le amministrative nel comune di appena 574 abitanti, il più piccolo della provincia di Varese, che ha una storia politica particolare: nel 2004 infatti si registrò un pareggio esatto.

È possibile poi la presenza di un’altra lista. CasaPound, infatti, ha allestito un gazebo in paese da qualche settimana, ed è probabile quindi che stia preparando una propria lista, secondo una strategia che ha già visto negli anni scorsi la destra radicale impegnate a radicarsi con candidature in piccole comunità.