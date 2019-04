Women in love, una serata per Anna Bonomi

Si terrà martedì 30 aprile dalle 20.30 al Salone Estense la serata dal titolo Women in Love.

L’evento è organizzato da STCV Scuola Teatrale Anna Bonomi in collaborazione con Coopuf Inziative Culturali per rendere omaggio all’amata professoressa varesina Anna Bonomi, mancata nel 2016, fondatrice della Scuola teatrale città di Varese che oggi porta il suo nome. L’idea è partita dalla direzione della scuola, oggi rappresentata da Roberta Colombo, e dagli allievi ed ex allievi della professoressa che ogni anno cercano di renderle omaggio con un evento tra poesia e teatro.

«Anna era ed è ancora il punto di riferimento per la cultura e per il teatro a Varese – spiega la direttrice Roberta Colombo – Ancora oggi la sua scuola vuole tramandare i valori che ci ha insegnato: cultura, cuore, passione. E con questo piccolo omaggio non possiamo che dirle grazie. Tanti giovani varesini che hanno intrapreso, o stanno intraprendendo, professioni nel campo del teatro, del cinema e dello spettacolo hanno avuto come guida Anna, che senz’altro ha lasciato un segno importante».

Quest’anno il tema sarà “Women in love”, ovvero “donne innamorate”, e gli attori della STCV, con la partecipazione del professor Silvio Raffo, daranno vita ad un reading che alternerà brani di potesse italiane e straniere e poeti che hanno celebrato nei loro versi il rapporto tra le donne e l’amore. L’ingresso è libero.