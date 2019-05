5 stelle: “Non siamo presenti nella lista di Laura Cavalotti”

Pubblichiamo la comunicazione del Movimento 5 stelle di Tradate che non sarà presente alle prossime elezioni amministrative:

Domenica 26 Maggio i Cittadini Tradatesi saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo Consiglio Comunale. Come già annunciato il M5S non presenterà alcuna lista per questa tornata elettorale.

In questo ultimo fine settimana abbiamo organizzato dei banchetti per propagandare le elezioni europee, abbiamo incontrato diversi elettori e simpatizzanti che ci rimproverano il nostro accostamento ad una lista estranea al MoVimento, questo in virtù del fatto che degli ex nostri attivisti sono candidati nella lista “Partecipare Sempre, Laura Cavallotti Sindaco”.

Ribadiamo nuovamente che ci DISSOCIAMO TOTALMENTE dalla lista sopracitata, chi vuol far passare un messaggio diverso è in malafede.

Laura Cavallotti è sempre stata una nostra avversaria politica e lo è tutt’ora.