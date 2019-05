Aperture domenicali: si inizia domenica 12 maggio

Al via le aperture domenicali a Luino: l’intenzione, dicono da Ascom, è che l’apertura dei negozi, ogni seconda domenica del mese, diventi un appuntamento fisso per i luinesi e per chi viene da fuori. Un servizio in più anche per gli stranieri, che soprattutto nei mesi estivi e primaverili non fanno mancare a loro presenza sulla nostra sponda del lago.

Confcommercio Ascom Luino ci crede e soprattutto ci credono gli oltre trenta esercizi commerciali del centro storico, e non solo, che per la prima volta domenica 12 maggio dalle 10 alle 13 alzeranno la saracinesca.

«I nostri visitatori», spiega il presidente di Ascom Franco Vitella, «avranno un motivo in più per fare un giro nella nostra bella cittadina lacustre, già meta turistica, ma che ora amplia la propria proposta commerciale».

Le attività che hanno risposto “presenti” a questa nuova iniziativa spaziano dall’abbigliamento e calzature, ai giocattoli, agli articoli vintage, mobili, articoli regalo, casalinghi, libri e molto altro.

L’intenzione degli esercenti è rendere l’apertura domenicale una tradizione che duri nel tempo, in una cittadina che già offre molto: un paesaggio splendido, con il lago e le montagne, il nuovo lungolago, bar e ristoranti dove rifocillarsi. E ora anche lo shopping domenicale.

«Sono soddisfatto», prosegue il presidente Vitella, «per il numero di adesioni e spero che altri commercianti si aggiungano, perché come sempre è l’unione a fare la forza. Luino ha molto da offrire ai turisti. Invito tutti a fare un giro in città già questa domenica».

Gli esercenti interessati possono contattare Confcommercio Ascom Luino (Davide Boldrini, 0332 543918, mail boldrini@acsomluino.com); mentre sul sito www.ascomluino.com e sul profilo Facebook @AscomLuino è possibile consultare un volantino con tutte le attività aperte.