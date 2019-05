Bancari, iniziano le assemblee per il rinnovo contrattuale

Dal 7 maggio inizieranno le assemblee per presentare ai 2.900 lavoratori bancari della provincia di Varese la piattaforma di rinnovo del contratto collettivo nazionale del credito.

La nuova piattaforma contrattuale ha il grande e gravoso compito di dare una risposta alla profonda trasformazione che stanno attraversando le banche dopo la crisi economica degli anni scorsi. Il nuovo contratto punta alla difesa dell’occupazione e dei salari e al contempo si pone come obiettivo principale quello di far tornare le banche a essere il vero motore economico del Paese. «Ridare importanza alle persone, una migliore qualità dei prodotti offerti, una maggiore trasparenza, la regolamentazione dei soggetti vigilati, hanno il compito di rilanciare una corretta relazione con la clientela nello sforzo di recuperare il livello reputazionale del settore duramente colpito dagli scandali degli anni passati» sottolinea Alessandro Frontini, segretario provinciale della Fabi. Tutto questo passa anche attraverso l’eliminazione di politiche commerciali che troppo spesso si sono trasformate per lavoratrici e lavoratori del settore in improprie pressioni alle vendite.

L’aspetto sociale del nuovo contratto toccherà temi importanti come il part-time, la conciliazione vita e lavoro, il diritto alla disconnessione (uso appropriato delle apparecchiature aziendali entro l’orario di lavoro), il lavoro agile per limitare l’inutile mobilità dal domicilio al luogo di lavoro.