Borracce in alluminio per gli studenti della città

Borracce in alluminio per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado G. Galilei e delle Scuole Primarie Dante, Rosmini e Battisti. La consegna delle bottiglie per il progetto sostenuto dall’amministrazione comunale con Legambiente, avverrà l’8 maggio 2019.Sarà l’occasione per ascoltare in anteprima la canzone realizzata appositamente dall’associazione ambientalista.

La consegna sarà effettuata con la seguente sequenza:

· Ore 09.00 Scuola Media

· Ore 09.30 Scuola Dante

· Ore 10.00 Scuola Rosmini

· Ore 10.30 Scuola Battisti