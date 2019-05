Cade all’interno del capannone, grave 44enne

Grave incidente sul lavoro a Gallarate, poco dopo le 8 del mattino di oggi, mercoledì 15 maggio.

È successo in una azienda che si occupa di lavori elettrici, in via don Mastalli, alla rotonda della Mornera a Madonna in Campagna.

Il titolare è precipitato da un’altezza di alcuni metri mentre era impegnato in alcuni lavori a inizio giornata. Soccorso da automedica e ambulanza, è stato portato in ospedale a Legnano in codice rosso. È in prognosi riservata.

Indagano ora carabinieri e Ats (la vecchia Asl, competente per gli infortuni).