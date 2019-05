Cambio vita per un po’. In viaggio con Alessandro

Chi non lo ha pensato almeno una volta: basta! Cambio vita, mollo tutto e apro un baretto su una spiaggia esotica. Un sogno che, nella maggior parte dei casi, resta un sogno. Ma a volte non è necessario dare una svolta così radicale alla propria esistenza. Basta “staccare” per un periodo, magari anche lungo. Certo, ci vogliono le condizioni ma non è una scelta così azzardata. Di cambiare vita (per un po’) si parlerà con Alessandro Gini sabato 1° giugno 2019 alle ore ore 16.30 al Centro Civico “La Corte”, in un incontro organizzato dalla Pro Loco di Galliate Lombardo.

Alessandro Gini è un imprenditore, libero professionista, che organizza corsi per imparare ad usare al meglio LinkedIn, il social nato per gestire i contatti professionali, specializzato nella diffusione di contenuti specifici relativi al mondo del lavoro.

Alessandro ha deciso di prendersi un periodo “sabbatico” e per tre mesi ha mollato il tran tran della quotidianità. «Il 23 gennaio 2019 sono partito per un lungo viaggi nel Sud Est asiatico: 3 mesi e mezzo, sedici settimane, 105 giorni. Sono andato, da solo, a visitare il Laos, la Cambogia, il Vietnam, la Thailandia e la Birmania.

Ho deciso di raccontare questa avventura, non perché io abbia fatto qualcosa di eccezionale, ma perché voglio trasmettere a chi mi segue questo messaggio: con un po’ di coraggio, si può osare. Partire è un’esperienza che arricchisce moltissimo ed è una sfida. E’ facile, non è una cosa per pochi. Con la mia testimonianza voglio dire di perseguire i propri sogni, di viaggiare: ne vale sempre la pena».

Durante l’incontro si ripercorreranno alcune tappe dell’itinerario scelto da Alessandro, ma soprattutto si parlerà del senso di intraprendere un viaggio, con qualche “dritta” su come fare ad osare e cambiare vita (almeno per un po’).