Camminare sulla Via Francisca con Morandi tour

La Via Francisca del Lucomagno inizia ad ingolosire anche il mondo del turismo. Domenica 26 un bel gruppo ha percorso la prima tappa grazie a una camminata organizzata da Morandi Tour da Lavena Ponte Tresa alla Badia di Ganna.

Le persone si sono ritrovate al mattino percorrendo l’antica via del tram fino al Parco dell’argentera per poi proseguire con la visita dell’antico maglio di Ghirla. Qui il gruppo è stato accolto dalla comunità montana della Valganna e val Marchirolo ed ha potuto assistere all’affascinante arte della forgiatura del ferro battuto come avveniva in tempi antichi.

Dopo un breve ristoro presso un agriturismo locale con il tipico “panino del pellegrino” il gruppo si é recato allo storico mulino Rigamonti dove, in occasione della giornata europea dei mulini, é stato guidato dalla proprietà che da più di 300 anni porta avanti con orgoglio l’attività. I camminatori hanno avuto la possibilità di assistere alla produzione delle farine con le antiche macine di pietra e alla lavorazione tramite l’antico torchio utilizzato per la produzione di olio di noci e di ravizzone.

Ripreso il cammino lungo le verdi sponde del lago di Ghirla il gruppo ha raggiunto l’ultimo tratto del percorso fino alla badia di Ganna, dove grazie a Giulia, dell’associazione amici della Badia di Ganna ha rivissuto la storia di questa antica abbazia fondata sulle reliquie del pellegrino/martire San Gemolo.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

I prossimi appuntamenti alla scoperta della Via Francisca, progetto per la riqualificazione e valorizzazione del territorio molto caro alla regione Lombardia sono:

-domenica 9 giugno: 4^ tappa “dalla Collegiata di Castiglione al Monastero di Cairate passando per Torba”

-domenica 23 giugno: 8^ tappa “il Naviglio Pavese, Morimondo e Motta visconti

Domenica 7 luglio: 7^ tappa” la via delle delizie con navigazione sul naviglio grande