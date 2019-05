“Il caos e l’ordine”, appuntamento in musica

“Il dolce suono, una storia della musica italiana”. È in programma per il 17 maggio alle 21 il settimo appuntamento delle sette conferenze dedicate alla storia della musica italiana, organizzato dall’ssociazione culturale “Le Stanze della Musica” col patrocinio del Comune di Saronno. Il prossimo appuntamento vedrà in scena “Il caos e l’ordine” con Violoncello, Giorgio Casati e Pianoforte, Luca Ieracitano. Appuntamento al c/o auditorium in via Padre Reina 14-16, Saronno.